Süper Lig'de 13. hafta programı

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon'da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.
Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi
15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk