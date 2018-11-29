Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık Cumartesi, 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, A. Konyaspor ise A. Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta ayrıca Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecanı da olacak. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN

20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

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1 ARALIK CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor - Göztepe

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

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2 ARALIK PAZAR

16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Beşiktaş - Galatasaray

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3 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa