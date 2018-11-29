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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlıyor

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlıyor
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık Cumartesi, 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, A. Konyaspor ise A. Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta ayrıca Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecanı da olacak. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN 

20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
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1 ARALIK CUMARTESİ 

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Kayserispor - Trabzonspor

2 ARALIK PAZAR 

16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Beşiktaş - Galatasaray

3 ARALIK PAZARTESİ 

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa  

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