Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık Cumartesi, 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, A. Konyaspor ise A. Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta ayrıca Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecanı da olacak. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN
20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
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1 ARALIK CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
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2 ARALIK PAZAR
16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Beşiktaş - Galatasaray
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3 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa