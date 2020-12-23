Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında 26, 27, 28 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler görev alacak.
TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:
26 Aralık Cumartesi
16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
27 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - A.Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
28 Aralık Pazartesi
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İH Konyaspor - Ç.Rizespor: Burak Şeker
19.00 FT Antalyaspor - A.Hatayspor: Ramazan Keleş
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Arda Kardeşler