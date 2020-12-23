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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 15. haftasında 26, 27, 28 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler görev alacak.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:

26 Aralık Cumartesi

16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - A.Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İH Konyaspor - Ç.Rizespor: Burak Şeker
19.00 FT Antalyaspor - A.Hatayspor: Ramazan Keleş
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Arda Kardeşler

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