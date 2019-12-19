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Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak.

Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi

15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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