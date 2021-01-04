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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:

5 Ocak Salı
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba
13.30 Denizlispor - Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği - Hatayspor: Yasin Kol
16.00 M.Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler

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