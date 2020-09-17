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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Süper Lig'in 2. haftası yarın Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe Hatayspor ile, Beşiktaş da Antalyspor ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor ise Denizlispor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Ümit Öztürk

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