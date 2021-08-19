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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Süper Lig'in 2. haftası Kayserispor ile Adana Demirspor arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Haftanın son gününde ise Trabzonspor Sivasspor'u, Galatasaray da Hatayspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
21.45 Alanyaspor - Altay
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

22 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Hatayspor

Oğuzhan Ort
 

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