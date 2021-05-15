Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş!

Maçtan dakikalar
10. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale önüne çevirdi, Vida kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ortaladığı topa kale önünde yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
24. dakikada Berkan Emir ile serbest vuruş kullanan Göztepe'de ceza sahasına yapılan ortada Atınç Nukan topa kafayla kale önüne çevirdi. Arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direkten kale önüne yönlenirken, topa dokunan Alpaslan Öztürk skoru dengeledi. 1-1
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe'de Berkan Emir direkt kaleye vurdu, yerden sol direk dibine giden topa kaleci Ersin müdahale ederek kornere gönderdi.
36. dakikada Berkan Emir'le sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahasına yönlenen topta Alpaslan Öztürk kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Ghezzal kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.
45. dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Larin, topa vurdu ancak Atınç Nukan kaleye giden topu kayarak engelledi.
50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta, Ghezzal ceza sahasına ortaladı. topa yükselen Larin kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.
67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Larin, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada kazanıla penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu. 1-2
78. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir kale önüne ortaladı, Ndiaye topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirse de kaleci Ersin Destanoğlu topu kontrol etti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Burekovic dk. 83 ?), Obinna, Soner Aydoğdu (Ideye dk. 73), Esiti (Beykan Şimşek dk. 83 ?), Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic
Yedekler: Bartu Dinç, Arda Özçimen, Kubilay Sönmez, Lamina Gassam, Yalçın Kayan, Zulj, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Josef, Atiba, Gökhan Töre (Dorukhan Toköz dk. 90+2 ?), Ghezzal, Nkodou (Necip Uysal dk. 72), Larin
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Monter, Bilal Ceylan, Mensah, Serdar Saatçı
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Vida (dk. 10), Ghezzal (dk. 69 pen.) (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten