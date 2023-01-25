İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

27 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Mert Güzenge
16.00 Hatayspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
19.00 Antalyaspor - Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Giresunspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Kayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Başakşehir - Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.