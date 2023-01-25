Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 27 Ocak Cuma, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
27 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ocak Cumartesi
13.30 DG Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Mert Güzenge
16.00 Hatayspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
19.00 Antalyaspor - Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Giresunspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Kayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Başakşehir - Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
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