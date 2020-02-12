İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma

20:00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14:00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17:00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13:30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19:00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
20:00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.