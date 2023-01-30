Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Çarşamba ve 2 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Alanyaspor - DG Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
1 Şubat Çarşamba
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
2 Şubat Perşembe
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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