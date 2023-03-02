Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

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