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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

 

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