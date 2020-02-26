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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Halil Umut Meler bu hafta görev almadı. Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasının hakemi Fırat Aydınus ise Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelede VAR'ın başında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma

20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi

14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar

13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi

20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan

 

 

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