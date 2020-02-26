Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Halil Umut Meler bu hafta görev almadı. Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasının hakemi Fırat Aydınus ise Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelede VAR'ın başında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma

20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi

14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar

13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi

20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan