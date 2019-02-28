Süper Lig'de 24.haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

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2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

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3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

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4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat