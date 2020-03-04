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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarla düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında 6, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

6 Mart Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Mart Cumartesi

14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Mart Pazar

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler

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