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Süper Lig'de 26. hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 26. hafta yarın başlayacak
Süper Lig'de 26. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Konyaspor - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Konyaspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak. Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Galatasaray

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor

19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

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