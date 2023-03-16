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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 26. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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