Süper Lig'de 27 - 33. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftadan, 33. haftaya kadar olan 7 haftalık müsabaka programı belirlendi. Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Ligin 32. haftasında yapılacak Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin tarihi ise 30 Nisan Pazar.
Spor Toto Süper Lig'de 27 - 33. hafta programı şöyle:
27. hafta
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
28. hafta
7 Nisan Cuma
20.30 Konyaspor - Antalyaspor
8 Nisan Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
20.30 Kasımapaşa - Trabzonspor
9 Nisan Pazar
16.00 Kayserispor - Ümraniyespor
16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir
20.30 Beşiktaş - Giresunspor
10 Nisan Pazartesi
20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
29. hafta
14 Nisan Cuma
20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Kayserispor
15 Nisan Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adan Demirspor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
16 Nisan Pazar
16.00 Giresunspor - Sivasspor
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş
30. hafta
18 Nisan Salı
20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
19 Nisan Çarşamba
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor
20.30 Medipol Başakeşhir - Fenerbahçe
20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
20.30 Sivasspor - Trabzonspor
31. hafta
22 Nisan Cumartesi
19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş
23 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
24 Nisan Pazartesi
17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
32. hafta
28 Nisan Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Trabzonspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe
30 Nisan Pazar
16.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Giresunspor
33. hafta
6 Mayıs Cumartesi
16.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
7 Mayıs Pazar
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor
16.00 Konyaspor - Kayserispor
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
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