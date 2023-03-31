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Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak
Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü ve Trabzonspor - Kayserispor müsabakalarıyla başlayacak. Pazar günü ise Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Trabzonspor'la da Kayserispor karşı karşıya gelecek. 27. hafta pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Hafta İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak. Antalyaspor haftayı bay geçecek. Kasımpaşa ve Sivasspor ise Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'de 27. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

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