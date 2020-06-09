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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:

12 Haziran Cuma
21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi
18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar
18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi
DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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