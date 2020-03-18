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Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart'ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İşte 27. haftanın hakemleri:

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

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