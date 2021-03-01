Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'nun belirlemesine göre, 2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak Süper Lig'in 28. hafta mücadelelerinde şu hakemler görev yapacak:
2 Mart Salı
16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
3 Mart Çarşamba
13.30 BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şanslan
16.00 DG Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İH Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 HK. Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Perşembe
16.00 A.Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-FT.Antalyaspor: Ümit Öztürk