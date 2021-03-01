İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig’in 28.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'nun belirlemesine göre, 2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak Süper Lig'in 28. hafta mücadelelerinde şu hakemler görev yapacak:

2 Mart Salı

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 Mart Çarşamba

13.30 BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şanslan
16.00 DG Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İH Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 HK. Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Perşembe

16.00 A.Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-FT.Antalyaspor: Ümit Öztürk

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.