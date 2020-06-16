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Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı

Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı
Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı

Süper Lig’de 28. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. MHK, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermedi.

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi
21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

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