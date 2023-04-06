İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar ve 10 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 28. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi

16.00 Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.