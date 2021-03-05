Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
6 Mart Cumartesi
16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
7 Mart Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya
16.00 Hatayspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan
8 Mart Pazartesi
16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe - BB Eruzumspor: Zorbay Küçük