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Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

6 Mart Cumartesi

16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

7 Mart Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya
16.00 Hatayspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan

8 Mart Pazartesi

16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe - BB Eruzumspor: Zorbay Küçük

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