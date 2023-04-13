Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Hafta Antalyaspor - Corendon Alanyaspor ve Galatasaray - Kayserispor mücadeleleriyle başlayacak. Haftanın kapanış maçında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ümraniyespor haftayı bay geçecek. Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.
Ligde 29. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Kayserispor
15 Nisan Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
16 Nisan Pazar
16.00 Giresunspor - Sivasspor
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş
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