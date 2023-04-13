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Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak
Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak Antalyaspor - Corendon Alanyaspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Hafta Antalyaspor - Corendon Alanyaspor ve Galatasaray - Kayserispor mücadeleleriyle başlayacak. Haftanın kapanış maçında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ümraniyespor haftayı bay geçecek. Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Kayserispor

15 Nisan Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

16 Nisan Pazar

16.00 Giresunspor - Sivasspor
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş

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