İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 

Yarın
20.30 Kasımpaşa - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Nisan Cumartesi
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

21 Nisan Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

22 Nisan Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.