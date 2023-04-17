Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak. Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.
Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
19 Nisan Çarşamba
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
20.30 Sivasspor - Trabzonspor
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