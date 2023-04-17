Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak. Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

19 Nisan Çarşamba

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

20.30 Sivasspor - Trabzonspor

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