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Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fatih Karagümrük - Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak. Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:

Yarın
20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

19 Nisan Çarşamba
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
20.30 Sivasspor - Trabzonspor

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