Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sergen Yalçın Maçlarımızda istemiyoruz demişti

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i maçlarında görmek istemediklerini ifade etmişti. Yalçın, "Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur" şeklinde konuşmuştu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 A.Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır