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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Beşiktaş-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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