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Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı
Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Göztepe'yi ağırlayacak. 33. haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Lider Beşiktaş ise BB Erzurumspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. hafta programı şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

11 Nisan Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor

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