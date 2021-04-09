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Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri şöyle:

10 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hataspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

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