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Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programları açıklandı

Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 34. ve 35. hafta maçlarının programlar açıklandı. Buna göre 34. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programlar açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanması gereken 34. hafta müsabakaları 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programı şöyle:

34. hafta
16 Mayıs Salı
17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa
20.00 Alanyaspor - Konyaspor
20.00 İstanbulspor - Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba
17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü - FTA Antalyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

35. hafta
20 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
19.00 Kayserispor - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - DG Sivasspor

21 Mayıs Pazar
16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
19.00 FTA Antalyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

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