Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programlar açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanması gereken 34. hafta müsabakaları 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programı şöyle:

34. hafta

16 Mayıs Salı

17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa

20.00 Alanyaspor - Konyaspor

20.00 İstanbulspor - Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü - FTA Antalyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

35. hafta

20 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

19.00 Kayserispor - Alanyaspor

19.00 Galatasaray - DG Sivasspor

21 Mayıs Pazar

16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

19.00 FTA Antalyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

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