Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programlar açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanması gereken 34. hafta müsabakaları 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programı şöyle:
34. hafta
16 Mayıs Salı
17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa
20.00 Alanyaspor - Konyaspor
20.00 İstanbulspor - Galatasaray
17 Mayıs Çarşamba
17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü - FTA Antalyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor
18 Mayıs Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
35. hafta
20 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
19.00 Kayserispor - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - DG Sivasspor
21 Mayıs Pazar
16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
19.00 FTA Antalyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
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