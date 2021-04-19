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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük Mete Kalkavan'da olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 36. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan, DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da Fırat Aydınus düdük çalacak. Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

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