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Süper Lig'de 39. hafta heyecanı

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı
Süper Lig'de 39. hafta heyecanı

Süper Lig'in 39. haftası Beşiktaş ile Hatayaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında lider Beşiktaş, Hatayspor'u ağırlayacak. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe de evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Haftayı Trabzonspor BAY geçirecek.

Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.30 Beşiktaş - Hatayspor

2 Mayıs Pazar

16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
16.00 Y. Denizlispor - Çaykur Rizespor
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor

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