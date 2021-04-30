Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın, 2 Mayıs Pazar ve 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş - Hatayspor mücadelesine Ali Palabıyık, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Halis Özkahya, Fenerbahçe - BB Erzurumspor müsabakasına da Mete Kalkavan'ı atadı.

Süper Lig'in 39. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu