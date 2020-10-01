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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında MKE Ankaragücü ile Kayserispor ve Gaziantep FK ile Trabzonspor karşılaşacak. Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Beşiktaş da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Galatasaray, Kasımpaşa'a konuk olacak.

Süper Lig'de 4. haftanın programı ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - İH Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - A. Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cüneyt Çakır

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