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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. İşte ligin 4. haftasında görev alacak hakemler:

2 Ekim Cuma

20.00 MKE Ankaragücü- Kayserispor: Bahattin Şimiek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-FT. Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 M.Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-F.Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar

13.30 Y.Denizlispor-İH.Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 A.Alanyaspor -A.Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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