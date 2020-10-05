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Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftaların programları açıklandı

Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftaların programları açıklandı
Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftaların programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta oynanacak karşılaşmaların programlarını açıkladı.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftalardaki maçların programlarını duyurdu. 6. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 5, 6, 7 ve 8. haftaların programı şöyle:

5. hafta
17 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - DG. Sivasspor
16.00 İH. Konyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir FK

18 Ekim Pazar
13.30 A. Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
16.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
19.00 Göztepe - Fenerbahçe

19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A. Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Y. Denizlispor
BAY geçen takım: Beşiktaş

6. hafta
23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe

24 Ekim Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir FK - Fraport-Tav Antalyaspor

25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH. Konyaspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

26 Ekim Pazartesi
20.00 DG. Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş
BAY geçen takım: Kayserispor

7. hafta
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

1 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 İH. Konyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

2 Kasım Pazartesi
20.00 A. Hatayspor - DG. Sivasspor
20.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe
BAY geçen takım: Denizlispor

8. hafta
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

7 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Fraport-Tav Antalyaspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - İH. Konyaspor

8 Kasım Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
13.30 Yeni Malatyaspor - Y. Denizlispor
16.00 Hes Kablo Kayserispor - A. Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
19.00 DG. Sivasspor - Galatasaray
BAY geçen takım: Çaykur Rizespor

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