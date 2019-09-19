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Süper Lig'de 5. hafta heyecanı

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı

Süper Lig'in 5. haftası Göztepe-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 21 Eylül Cumartesi, 22 Eylül Pazar ve 23 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi yarın İzmir'de oynanacak Göztepe - Konyaspor müsabakasıyla açılacak. Ligin lideri Alanyaspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken, Fenerbahçe de Ankaragücü'nü ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakalarından birine sahne olacak Beşiktaş - Başakşehir maçı ise pazartesi oynanacak.

Süper Lig'de 5. hafta programı ve yönetecek hakemler şöyle:

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