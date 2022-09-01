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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 2, 3, 4 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi

19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor: Ali Palabıyık
21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Eylül Pazar

19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

 

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