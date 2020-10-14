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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar

13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

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