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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın, 22 Eylül Çarşamba ve 23 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden paylaşılan karşılaşma programı ve haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın

17.00 Fatih Karagümrük - FT Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Eylül Perşembe

17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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