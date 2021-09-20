Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında yarın, 22 Eylül Çarşamba ve 23 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden paylaşılan karşılaşma programı ve haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın

17.00 Fatih Karagümrük - FT Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Eylül Perşembe

17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır