Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu