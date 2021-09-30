Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Haftanı açılış müsabakalarında Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Sivasspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor da Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

2 Ekim Cumartesi

13.30 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Kayserispor - Trabzonspor

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş - Sivasspor

3 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Altay

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray