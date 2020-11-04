Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 8. haftanın açılış mücadelesi olan Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

6 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Mete Kalkavan

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Sivasspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen