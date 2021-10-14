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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin 9. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak. Hafta Alanyaspor - Kayserispor ve Hatayspor - Gaziantep FK müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor
16.00 DG Sivasspor - FT Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor - ÖK Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Galatasaray - İH Konyaspor
16.00 Altay - Fatih Karagümrük
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi

20.00 A. Alanyaspor - Y. Kayserispor
20.00 A. Hatayspor - Gaziantep FK

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