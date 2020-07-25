Süper Lig'de birbirinden kritik maçlar!

FENERBAHÇE 1-0 RİZESPOR

45'Hakem Halis Özkahya ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Tunay Torun'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

42'Pozsiyonun devamında Mykola Morozyuk'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Milan Skoda vuruşunu yapıyor. Top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

39'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun golü ile maçta öne geçiyor.

39'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Emre Belözoğlu geçiyor.

37'Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Abdullah Durak'ın, Emre Belözoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösteriyor.

35'Ozan Tufan'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

32'Fernando Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Milan Skoda'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten geri geliyor.

28' Dario Melnjak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Milan Skoda ceza yayından gelişine vuruşunu yapıyor. Harun Tekin topa hakim olmayı başarıyor.

21'Hızlı gelişen atakta sol kanattan topla birlikte ilerleyen Milan Skoda ceza alanına girer girmez pasını Fernando Boldrin'e aktarıyor. Fernando Boldrin'in penaltı noktası gerisinden topu düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

19'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mykola Morozyuk'un ceza alanına gönderdiği ortasında top Harun Tekin'in kontrolünde auta gidiyor.

13'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

9'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte Dario Melnjak topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Milan Skoda için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

6'Garry Rodrigues'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun, penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

3'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mykola Morozyuk'un ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Hasan Ali Kaldırım kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Çaykur Rizespor başlıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 BEŞİKTAŞ

45'Hakem Bahattin Şimşek'in düdüğüyle ilk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

43'VAR incelemesi sonrasında Georges-Kevin N'Koudou'nun golünden önce Abdoulay Diaby'nin topu eliyle oynadığı tespit ediliyor ve gol iptal ediliyor.

41'Tyler Boyd, Berat Özdemir'in yüzüne eliyle yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

40'İlker Karakaş'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

32' Atiba Hutchinson, Berat Özdemir'e kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

22'İlker Karakaş, uzak mesafeden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

18'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Gençlerbirliği savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

13'Sol kanatta savunmanın arkasına sarkan Tyler Boyd, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yapmak isterken araya Flavio Ramos giriyor ve mutlak bir golü önlüyor.

12'Tyler Boyd'un sol kanattan yaptığı ortada Atiba Hutchinson ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor ancak top yan direğe çarparak auta gidiyor.

7' Flavio Ramos'dan topu kurtaran Abdoulay Diaby ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

3' Mohamed Elneny'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gençlerbirliği savunması ön direkte topu karşılıyor.

1' Hakem Bahattin Şimşek'in düdüğüyle karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor.

KAYSERİSPOR 0-0 TRABZONSPOR

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

Pozisyon 39' Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Pereira sağ kanattan ortayı yaptı. Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36' Kayserispor inanılmaz bir pozisyon kaçırdı! Kvrzic'in yaptığı ortada Henrique kafayı vurdu ancak Uğurcan enfes bir kurtarışla gole izin vermedi. Henrique seken topa bir kez daha vururken kaleci Uğurcan çizgi üstünde bir kez daha gole izin vermedi.

30' Ekuban'ın soldan ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı

22' Maçta tempo yükseldi. İki takım da orta alanları hızlı geçmeye başladı.

20' Kvrzic'in sağ kanattan yaptığı ortada Kravets etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

17' Sağ kanattan gelen ortada Campi'nin kafa vuruşu direkten döndü devamında Kayserispor savunması topu kornere gönderdi.

12' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Ekuban ceza sahası içinde gelişine şutunu çekti top az farkla üstten auta çıktı.

10' Kayserispor etkili geldi! Hasan Hüseyin'in uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sapunaru'nun şutu üstten dışarı çıktı

6' Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sarı kart gördü

3' İlk atak Trabzonspor'dan! Ceza yayı üstünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu kaleci Lung'da kaldı.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı