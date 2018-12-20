Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

22 Aralık Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir : Ali Palabıyık

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy