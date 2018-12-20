Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
22 Aralık Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir : Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 Aralık Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy