Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Kasım Cuma

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük