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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Kasım Cuma

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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